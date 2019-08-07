Лекции и намазы в мечети аль-Харам: татарстанские паломники в Мекке готовятся к хаджу

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В эти дни 1800 татарстанцев в Мекке продолжают теоретическую подготовку к исполнению хаджа, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«В получении новых знаний, подготовке к выполнению хаджа мусульманам помощь оказывают руководители паломнических групп», — говорится в сообщении.

В гостиницах, где проживают татарстанские хаджии, каждый вечер проводятся занятия на религиозную тематику. В свободное время паломники посещают экскурсии, исторические места, музеи, стараются совершать намазы в мечети аль-Харам.

Первое занятие прошло 5 августа. Урок провел имам-хатыб Балтасинской Центральной мечети, преподаватель медресе имени 1000-летия принятия ислама Рамиль хазрат Бикбаев, который разъяснил основные смыслы хаджа и напомнил о запрещенных действиях во время состояния ихрама.

Еще один урок для будущих хаджиев провел проректор медресе «Мухаммадия», руководитель группы Зульфат хазрат Габдуллин. Он призвал верующих быть искренними в поступках, дал полезные рекомендации.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что из аэропорта Казани в хадж отправилась самая большая группа паломников.

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