(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы задержали мужчину, уклонявшегося от ареста за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«На улице Поперечно-Базарная патрульные Росгвардии заметили мужчину, похожего на одного из граждан, находящихся в розыске. При проверке документов выяснилось, что 44-летний казанец был объявлен в федеральный розыск – с июля мужчина уклонялся от ареста за неуплату алиментов», – рассказали в пресс-службе Росгвардии РТ.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции.

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