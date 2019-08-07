Татар-информ

7 августа 2019, 12:27

Происшествия

В Набережных Челнах прекратили уголовное дело в отношении топ-менеджера КАМАЗа

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Происшествия

В Набережных Челнах прекратили уголовное дело в отношении топ-менеджера КАМАЗа

Как сообщил руководитель Департамента по информационной политике КАМАЗа Олег Афанасьев, Елена Гаврилова продолжает выполнять свои обязанности.

(Набережные Челны, 7 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прекратили уголовное дело в отношении руководителя отдела продаж завода КАМАЗ Елены Гавриловой. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Уголовное дело в отношении топ-менеджера КАМАЗа прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель Департамента по информационной политике КАМАЗа Олег Афанасьев, Гаврилова продолжает выполнять свои должностные обязанности.

«Она и не прекращала работать», — отметил собеседник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Елену Гаврилову подозревают в фальсификации протоколов аукционов при продаже металлической стружки и занижении цен на лоты и товары.

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