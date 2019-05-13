Айрат Хайруллин: «Надежда, что мы сумеем спасти российские деревни от вымирания, есть»

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). О работе аграрного комитета в период завершившейся осенней сессии и внедрении с 1 января 2020 года Госпрограммы развития сельских территорий рассказал зампредседателя отраслевого комитета, депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Хайруллин.

Как отметил парламентарий, завершившаяся весенняя сессия прошла очень активно, комитетом было организовано 9 масштабных мероприятий: круглые столы, выездные заседания и парламентские слушания.

«Госдумой были приняты значительные изменения в законодательство, которые будут способствовать развитию сельского хозяйства страны с учетом требований сегодняшнего времени», — подчеркнул Айрат Хайруллин.

Так, например, 25 июля нижней палатой единогласно в третьем чтении был принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „О племенном животноводстве“ в части совершенствования управления в области племенного животноводства».

«При совершенствовании законодательства очень важно сокращать и упрощать бюрократические и административные барьеры. С помощью принятого законопроекта сегодня в области племенного животноводства разграничились полномочия между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации. Таким образом, экспертиза племенной продукции будет полностью в компетенции регионов, что значительно упростит процедуру выдачи племенных свидетельств. В итоге мы ожидаем, что база племенного поголовья страны будет ускоренно развиваться и сформируется намного быстрее», — сообщил зампредседателя комитета по аграрным вопросам.

За время весенней сессии Комитетом были рассмотрены 14 профильных законопроектов, 4 из них уже приняты Государственной Думой в первом чтении. С участием татарстанского депутата были разработаны два законопроекта: «О мелиорации земель» (в том числе отдельных законодательных актов в части совершенствования правового регулирования проведения агролесомелиорации) и «О сельскохозяйственной кооперации» в части процедуры проведения общего собрания членов кооперации.

С изменениями в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» с целью защиты интересов сельхозкооперативов будет значительно упрощена процедура проведения общего собрания и снижена финансовая нагрузка, что особенно актуально для мелких сельхозпредприятий. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации земель"», призванный усовершенствовать правовое регулирование проведения агролесомелиорации, также принят в первом чтении, рассказал парламентарий.

Напомним, с момента избрания в депутаты Айрат Хайруллин внес 265 законодательных инициатив, 113 из которых были приняты и опубликованы, и занимает 11-е место среди депутатов ГД по количеству предложенных и подписанных Президентом РФ законопроектов. Необходимо отметить, что спикер от Татарстана является координатором федерального проекта «Российское село».

Зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам рассказал, что на осеннюю сессию запланировано окончательное принятие законодательных инициатив по совершенствованию системы государственного ветнадзора, правового регулирования проведения агролесомелиорации, охраны сельскохозяйственных угодий, земельных и иных отношений в области аквакультуры (рыбоводства), а также другие. Вопрос особой значимости — оборот, рациональное использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения — будет обсуждаться в Госдуме на масштабных парламентских слушаниях в ноябре, отметил он.

Айрат Хайруллин подчеркнул, что одной из традиционных задач осенней сессии 2019 года для комитета по-прежнему остается активное участие в рассмотрении проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.

«В этом году завершается подпрограмма „Устойчивое развитие сельских территорий“, и наша задача — обеспечить ее эффективность в полном объеме. К реализации с 2020 года готовится новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. В рамках этой программы особое внимание будет уделяться укреплению систем сельского здравоохранения, образования, развитию физкультуры и спорта. Госпрограмма, которая, я очень надеюсь, перерастет в 13-й нацпроект, должна быть реализована до 2025 года. Ее миссия — сохранить численность сельского населения России на уровне не менее 25,3%, достичь уровня домохозяйств до 80% (сегодня этот показатель достигает 67%) и повышение в сельских населенных пунктах общей площади благоустроенного жилья до 50%. Сегодня этот показатель для жилья с полным комплексом коммунальных услуг составляет 32,6%.

Программа направлена на улучшение условий жизни более 37 миллионов граждан, проживающих в сельской местности. В рамках мероприятий предусмотрено строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Также предусмотрены потребности в цифровых технологиях и подготовке кадров, занятых в сельском хозяйстве. Это значит, что в школах, фельдшерских пунктах и других социальных объектах будут внедряться цифровые технологии и Интернет. Планируется, что на все мероприятия из федерального бюджета будет направлен 1 триллион 61 миллиард рублей. Надежда, что мы сумеем спасти российские деревни от вымирания, есть», — заключил Айрат Хайруллин.

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