Ректор исламской академии: планируем подписать соглашения с Иорданией, ОАЭ и Египтом

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Болгарская исламская академия планирует подписать соглашения о сотрудничестве с исламскими университетами Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

«В ближайшей перспективе визит и подписание соглашений о самом тесном сотрудничестве, в том числе и в рамках стажировок, обмена преподавателями и студентами», — добавил спикер.

Он напомнил, что в начале июля представители Болгарской исламской академии посетили Королевство Марокко, где заключили первый в истории академии договор о сотрудничестве с университетом Абдуль Малика Аль-Саади, который располагается в городе Тетуан.

Абдрахманов добавил, что в сентябре они ожидают приезд одного из преподавателей университета. «Чтобы для наших магистрантов, вновь поступивших провести интенсивный курс арабского языка, с тем, чтобы они впоследствии могли хорошо и уверенно уже на этом языке продолжить обучение», — уточнил ректор.

Кроме этого, в Марокко представители академии посетили Федерацию университетов исламского мира, где встретились с ее новым председателем. «В сентябре, надеюсь, наша академия также войдет в состав Федерации университетов исламского мира», — отметил Данияр Абдрахманов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.