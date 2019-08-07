Кабмин РТ выделил землю в Лаишевском районе для нового кладбища

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана выделен участок земли площадью 5,0003 га под строительство ритуального объекта. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Перевести земельный участок сельскохозяйственного назначения <...> площадью 5,0003 гектара, расположенный в Лаишевском муниципальном районе, находящийся в государственной собственности, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях размещения объекта ритуальной деятельности», — говорится в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани презентовали новый еще достраивающийся погребальный комплекс. Как сообщил руководитель Управления по организации ритуальных услуг Казани Марат Ишкин, кладбище построено на средства республиканского бюджета, занимает 86 га и рассчитано на 147 тыс. человек.

В 2018 году на его строительство выделили 263 млн рублей, в этом — 98 млн рублей. За два последующих года будут поэтапно направляться еще по 20 млн рублей. Дата открытия кладбища зависит от Министерства строительства РТ и ГИСУ.

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