Татар-информ

7 августа 2019, 11:50

Экономика и финансы

ВСК начала продавать страховые продукты в салонах Tele2

Экономика и финансы

ВСК начала продавать страховые продукты в салонах Tele2

С середины июня посетителям точек продаж оператора доступны полисы «Российский медицинский ассистанс».

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК начал продажи страховых продуктов в салонах Tele2 по всей России. Уже с середины июня посетителям точек продаж оператора доступны полисы «Российский медицинский ассистанс», а в июле к ним добавилась программа «Техника в безопасности».

В рамках программы добровольного медицинского страхования «Российский медицинский ассистанс» клиенты Tele2 — как россияне, так и иностранные граждане — могут получить медицинскую помощь в случаях внезапного острого заболевания, травм и иных внезапных острых состояний, требующих неотложного медицинского вмешательства. Полис предусматривает услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме с проведением диагностических мероприятий и физиотерапевтического лечения, услуги скорой медицинской помощи, а также экстренной стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических исследований, оперативных вмешательств, а также оплату назначенных врачом лекарственных препаратов.

Страхование доступно для клиентов в возрасте от 18 до 75 лет на срок 3, 6 или 12 месяцев.

Кроме этого, для заинтересованных в дополнительной защите своей техники ВСК предлагает ряд страховых программ:

«Техника в безопасности» — страхование техники от повреждений, которые не входят в гарантию от производителя.

«Срок службы плюс» — продление гарантии производителя на технику.

«Сверх возможности» — включает в себя защиту товара от непредвиденных обстоятельств (от кражи до поломки) и обеспечивает продление гарантии производителя после ее окончания.

«Техника без хлопот» — порадует клиентов эксклюзивным сервисом ВСК «door to door», который позволит клиенту при наступлении страхового случая отремонтировать технику, не выходя из дома.

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

Tele2 

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. 

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I квартала 2019 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 tele2.ru

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Twitter twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте» vk.com/tele2

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