Водитель, погибший в аварии в Альметьевском районе, управлял автомобилем без прав

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Погибший в аварии в Альметьевском районе управлял машиной без прав, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«По предварительной информации, 35-летний водитель "Лады" 12-й модели превысил скорость, вылетел на проезжую часть и столкнулся со встречным авто. Как выяснили сотрудники ГИБДД, мужчина с декабря прошлого года был лишен прав за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью», – уточнили в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ранним утром на трассе Казань – Оренбург столкнулись два отечественных авто. В результате аварии водитель «Лады» скончался в больнице от полученных травм, водитель «Ларгуса» госпитализирован с переломом основания черепа, челюсти и тяжелым ушибом головного мозга.

В реанимации также находится 18-летняя пассажирка «Ларгуса». Студентка КФУ получила перелом костей таза и травму живота. Ее 26-летней сестре и еще двоим пассажирам назначено амбулаторное лечение – пострадавшие также получили переломы и ушибы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.