Татар-информ

7 августа 2019, 11:24

Общество

Ректор Болгарской исламской академии: В этом году география поступающих расширилась вдвое

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Общество

Ректор Болгарской исламской академии: В этом году география поступающих расширилась вдвое

Фото: Султан Исхаков

По итогу работы приемной комиссии в академию поступило 182 заявки из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В этом году на прием в Болгарскую исламскую академию поступило более 180 заявок. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

«Если мы сравним по заявкам прошлых лет, мы видим, что география расширилась практически вдвое — это говорит о том, что интерес к академии возрастает, академию узнают в мире», — отметил спикер.

 

Он добавил, что среди регионов России лидером по количеству поданных заявок стал Татарстан. Заявления на поступление также приходили из Башкортостана, Дагестана, Астраханской, Московской, Пензенской областей, Пермского края, Ингушетии, Удмуртии и других регионов. 

«5 человек в этом году поступают с Дальнего Востока, в том числе и муфтий Дальнего Востока, а я напомню, что в этот муфтият входит порядка 40% территории России», — подчеркнул Данияр Абдрахманов.

Традиционный интерес к академии проявили и представители стран СНГ — Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Также в этом году заявки поступили из Алжира, Сирии, Египта и Палестины. 

После обработки члены приемной комиссии отобрали 110 заявлений — 75 на магистратуру и 35 заявлений в докторантуру.

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