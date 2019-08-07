Для движения транспорта закроются участки двух автодорог в Азнакаевском и Ютазинском районах РТ

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Татарстане с 12 августа по 12 октября закроются для движения транспорта участки двух региональных автодорог в Азнакаевском и Ютазинском районах, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, временно закроются для движения участки автодорог Азнакаево – Дусюмово с 2,5 км по 5,1 км и Азнакаево – Ютаза – М5 с 39,7 км по 44,5 км. «На этот период здесь запланирован ремонт», – уточняется в сообщении министерства.

Водителям предлагается совершить объезд по автодорогам Объездная города Азнакаево, Альметьевск – Азнакаево – Какре – Елга – Азнакаево – Тумутук – Кук-Тяка, Русский Акташ – Азнакаево, Азнакаево – Дусюмово, а также Абсалямово – Александровка, Уруссу – Октябрьский – Абсалямово – Уба.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.