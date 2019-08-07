За убийство челнинской пенсионерки, на теле которой насчитали 23 ранения, задержан ее сосед

(Набережные Челны, 7 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки, на теле которой насчитали 23 ножевых ранения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

Тело 66-летней женщины обнаружили соседи в одной из квартир дома 45/03. Они услышали душераздирающий крик и попытались узнать, что происходит. Когда они вошли в квартиру, женщина была уже мертва. Повсюду были следы крови, тут же лежал нож.

Прибывшая по вызову оперативно-следственная бригада насчитала на теле убитой 23 колото-резаных ранения грудной клетки, брюшной полости и шеи. Женщина скончалась от полученных ран.

Пенсионерка жила одна, время от времени ее навещала дочь, она, как выяснилось, была у матери незадолго до случившегося.

«По подозрению в совершенном преступлении задержан 43-летний безработный сосед пенсионерки. По его словам, он ничего не помнит», – сообщили в следственном подразделении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах неизвестный убил 66-летнюю женщину.

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