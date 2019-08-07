На всероссийский конкурс «Снимай науку!» принимаются заявки до 30 сентября

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Телеканал «Наука» и Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ объявляют конкурс «Снимай науку», в котором могут принять участие видеоблогеры, тележурналисты, ученые и студенты, заинтересованные в популяризации научного знания. Об этом сообщает пресс-служба Минобра РТ.
Видеоролики для участия в конкурсе принимаются до 30 сентября.
«Конкурс „Снимай науку!“ дает шанс заявить о себе людям, которые, как и мы, считают, что наука может и должна быть яркой и зрелищной», — отметил гендиректор канала «Наука» Григорий Ковбасюк.
По его словам, к видео предъявляются минимальные требования: хронометраж от 1 до 5 минут и HD качество.
Ежегодно один из победителей конкурса «Снимай науку!» получает шанс стать автором телеканала «Наука».
По итогам конкурса определят победителей в трех номинациях: «Эксперимент», «Научпоп», «Открытие», а также в дополнительной номинации для юных зрителей «Дети о науке».
С 1 октября по 7 октября пройдет подведение итогов конкурса, а 13 октября состоится награждение победителей в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ в рамках церемонии закрытия Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
Подать заявку на участие можно по ссылке.