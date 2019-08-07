Президент РТ принял участие в открытии завода «Ай-Пласт» в Ростовской области

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия завода компании «Ай-Пласт» по выпуску крупногабаритных полимерных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто оказывал проекту поддержку. Он подчеркнул, что новое производство оснащено самым современным на сегодня оборудованием», — отметили в пресс-службе.

В своем выступлении Президент РТ также отметил, что площадка «Ай-Пласт» в Азове — это уже третья производственная территория компании в России. По словам Рустама Минниханова, инвестиционный проект компании «Ай-Пласт» является хорошим вкладом в расширение сотрудничества между Татарстаном и Ростовской областью.

С приветственными словами к сотрудникам нового производства, гостям также обратились губернатор Ростовской области Василий Голубев, представители акционеров компании «Ай-Пласт».

ООО «Ай-Пласт» — ведущий российский производитель крупногабаритной пластиковой промышленной тары и упаковки, контейнеров ТКО. Компания поставляет на рынок ряд уникальных для российского рынка продуктов в сфере транспортной тары, промышленной упаковки из пластиковых материалов, решений для сбора твердых коммунальных отходов. Дистрибьюторская сеть компании в России и странах ближнего зарубежья насчитывает свыше 30 партнеров. В линейку продукции вошли полимерные крупногабаритные контейнеры для сбора, хранения и транспортировки фруктов и овощей, а также пластиковые ящики для грибов и ягод.

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