(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Девять с половиной лет строгого режима получил нижнекамец, у которого нашли килограмм «синтетики». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«25-летнего жителя Нижнекамска задержали на его личном авто. При досмотре машины сотрудники ФСБ обнаружили крупную партию синтетического наркотика, которую парень собирался сбыть в республике», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» нижнекамца приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

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