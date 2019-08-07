Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Ростовскую область

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Ростовскую область с однодневной рабочей поездкой. Сразу по прибытии в Ростов-на-Дону руководитель республики и сопровождающие его лица отправились в город Азов – на открытие нового завода по производству полимерных контейнеров компании «Ай-Пласт». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В рамках пребывания в Ростовской области Рустам Минниханов встретится с губернатором области Василием Голубевым. Ожидается, что состоится подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Татарстаном и Ростовской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», – отметили в пресс-службе. Кроме того, запланирована встреча Рустама Минниханова с активом татарской общины Ростовской области.

Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Ростовской областью подписано в ноябре 2013 года. Между городами Казань и Ростов-на-Дону открыто авиасообщение, которое выполняет авиакомпания «Азимут». Производится обмен гастролями артистов и творческих коллективов Татарстана и Ростовской области, ежегодно в Ростове-на-Дону проводится народный праздник Сабантуй.

Компания из Татарстана «Ай-Пласт» сегодня открывает в городе Азов Ростовской области завод по выпуску крупногабаритной тары, объем инвестиций в проект составил свыше 1,2 млрд рублей. Компания будет выпускать пластиковые контейнеры для сбора, хранения и транспортировки различной сельхозпродукции, в том числе фруктов, грибов и ягод.

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