Школьник из Набережных Челнов стал чемпионом мира по ментальной арифметике

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Школьник из Набережных Челнов Рузаль Саляхутдинов стал чемпионом мира по ментальной арифметике. Об этом сообщает образовательный портал MindSkills в паблике во «Вконтакте».

Международная олимпиада по ментальной арифметике, в которой участвовали представители из более чем десяти стран, проходила в городе Таоюань на Тайване.

«Звание чемпиона заслужить сложно, тем более что Рузаль соревновался с участниками из таких стран, как Тайвань, Гонконг, Китай, где ментальной арифметикой занимаются уже более 20 лет», — говорится в сообщении.

Рузалю всего 9 лет, и он уже не впервые показывает высокие результаты. Так, в 2017 году мальчик занял второе место на олимпиаде стран СНГ в Москве, а в 2018-м стал победителем на международной олимпиаде в Малайзии.

Следующая олимпиада по ментальной арифметике пройдет в Гонконге.

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