Татар-информ

7 августа 2019, 09:14

Экономика и финансыОбщество

В июле продажи легковых машин в России снизились на 2%

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Экономика и финансыОбщество

В июле продажи легковых машин в России снизились на 2%

По оценке Ассоциации европейского бизнеса, спад на рынке сохранится до конца года.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В июле продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России уменьшились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, всего за июль в стране было продано свыше 139,9 тыс. машин, а за семь месяцев 2019-го – около 968,7 тыс. При этом снижение продаж по итогам января-июля также составило 2,4%.

Лидером по продажам в июле стал «АвтоВАЗ», удержавшийся на уровне прошлого года (почти 29,5 тыс. автомобилей). На втором месте разместилась KIA, нарастившая продажи на 2% (18,8 тыс. машин), а третьим стал Hyundai, продемонстрировавший снижение на 4% (13,8 тыс.). Также вошедшие в топ-5 Renault и Toyota продемонстрировали разнонаправленную динамику. Если первая компания нарастила продажи на 12% (свыше 11,7 тыс. авто), то вторая сократила их на 4% (более 9,3 тыс.).

В Ассоциации европейского бизнеса уверены, что «в целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся». 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за первую половину 2019 года в России выросли продажи автомобилей премиум-брендов.

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