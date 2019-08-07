Татар-информ

7 августа 2019, 08:44

Общество

Спортплощадку детям, парковку взрослым: в Казани идут общественные слушания по проекту «Наш двор»

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Общество

Спортплощадку детям, парковку взрослым: в Казани идут общественные слушания по проекту «Наш двор»

Фото: Михаил Захаров

В рамках инициированной «Единой Россией» программы предполагается отремонтировать дворы многоквартирных домов во всех городах и райцентрах РТ.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Координаторы партии «Единая Россия» провели общественные слушания в одном из дворов столицы Татарстана. Мероприятие прошло в рамках формирования новой республиканской программы «Наш двор».

«В этом дворе от детей было много пожеланий о строительстве новых спортивных и детских площадок, а взрослые попросили организовать дополнительные парковочные места», – рассказал координатор проекта «Наш двор», член фракции «Единой России» в Казгордуме Фанис Нурмухаметов.

В качестве примера он привел имеющуюся во дворе хоккейную коробку, асфальтовое покрытие которой не позволяет детям играть на ней в футбол. «Я думаю, что на площадке можно постелить резиновое покрытие, чтобы там можно было играть летом в футбол, а зимой в хоккей», – заметил руководитель Казанского зооботсада.

Поводом для появления новой республиканской программы, разработанной по инициативе «Единой России», послужили обращения жителей Татарстана с просьбами об обновлении дворовых территорий. Президент РТ Рустам Минниханов поддержал идею и дал поручение разработать целевую программу благоустройства и ремонта дворов.

В ходе обхода двора с местными жителями Фанис Нурмухаметов предложил им совместную посадку новых деревьев. «Я думаю, что весной нам вместе с активными жителями необходимо будет организовать совместную посадку новых деревьев, дабы озеленить территорию», – заметил он.

Жители же попросили создать дополнительную игровую площадку для детей, так как на площадке в соседнем дворе часто не хватает места для всех ребят.

«Нам хочется видеть побольше зелени у нас во дворе, и, конечно, необходимо отремонтировать дороги», – заметил один из местных жителей по имени Николай.

За пять лет, с 2020-го по 2024 год, в Татарстане предполагается отремонтировать дворы многоквартирных домов во всех городах и райцентрах республики. В 2019 году партия «Единая Россия» начинает реализацию первого подготовительного этапа программы и проводит встречи с местными жителями для определения моделей благоустройства различных типов дворов.

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