Ученые назвали главную опасность брюшного жира

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Избыток висцерального (брюшного) жира в организме человека является ключевым фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. К такому выводу пришли медики из Университета Суррея, пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Как правило, отложения внутреннего жира окружают жизненно важные органы. Со временем он может начать откладываться в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах. Избыток брюшного жира негативно сказывается на обмене веществ, что в свою очередь повышает риск развития болезней сердца и сосудов, а также диабета, пояснили ученые.

Профессор Брюс Гриффин отметил необходимость «разработать простые и доступные инструменты для измерения уровня внутреннего жира». Сейчас делать это без использования компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии крайне трудно, пояснил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи назвали пять полезных для борьбы с лишним весом видов спорта.

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