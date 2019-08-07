Экологи остановили слив канализационных стоков в Средний Кабан

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Казани экологи после жалоб жителей поселка Первомайский остановили слив канализационных стоков в озеро Средний Кабан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

На ситуацию обратили внимание обитатели поселка. Они пожаловались на нее в социальных сетях: «На улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку и впадает в водный объект».

Выехавшие на место сотрудники Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ взяли пробы воды, анализ которых подтвердил факт нарушения законодательства об охране природы. Оказалось, что нечистоты вытекали из бесхозного колодца.

Начальник Центрального территориального управления Петр Королев встретился с представителями обслуживающей близлежащие дома управляющей компании. Слив канализационных вод в озеро был прекращен, а сам колодец через суд будет передан на баланс властей Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экологи обнаружили свалку отходов на территории Республиканского онкодиспансера.

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