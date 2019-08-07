Объем серых зарплат в России оценили в более чем 13 трлн рублей

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Объем серых зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн 70 млрд рублей, что составляет около 12,6% ВВП и сопоставимо с расходной частью федерального бюджета за соответствующий период (16,8 трлн). Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет газета «Известия».

Впрочем, по словам статистиков, это наименьший показатель за последние пять лет. В 2014 году скрытые доходы равнялись 13,4% ВВП, в 2015-м – 13,5%, в 2016-м – 13%, а в 2017-м – 12,9%.

«При оценке доходов населения Росстат использует балансовый метод. <...> Как правило, расходы и сбережения оказываются больше доходов. Разница может служить маркером серых зарплат», – отмечает издание.

Директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида отметил рост занятости в нелегальном секторе в 2014-2015 годах, вызванный экономическим кризисом. Нынешнее снижение объема серых доходов он объяснил уменьшением спроса на соответствующие услуги из-за обеднения россиян.

Доцент РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев напомнил, что наряду с самозанятыми значительную часть серого сектора экономики составляют предприятия и организации, платящие зарплаты в конверте. Если менеджмент таких компаний подобным образом уходит от налогов, то сотрудники идут на это из-за недоверия к существующей пенсионной системе, добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперты составили собирательный социальный портрет самозанятого Татарстана.

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