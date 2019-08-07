Инклюзивная студия из Казани покажет свои спектакли в Крыму

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Казанская творческая инклюзивная студия «Э-моция» с 8 по 10 августа представит свои спектакли в Крыму.

Как сообщает пресс-служба коллектива, постановку «Что я помню о себе» 8 и 10 августа покажут в Феодосийском городском доме культуры и на Международном патриотическом фестивале уличных театров «КрымФаерФест» в Коктебеле, а «Алые паруса. Исповедь Ассоль» 9 августа представят в музее Александра Грина.

При этом участники «Инклюзивных творческих каникул» также ждет образовательная программа, предусматривающая занятия по актерскому мастерству, технике речи, пластике движения и вокалу. Предполагается посещение студийцами музеев Айвазовского, Волошина и Грина.

«Творческие номера, подготовленные за время каникул, коллектив представит на инклюзивной площадке в рамках празднования Дня Республики Татарстан 30 августа», – также отмечается в сообщении.

Занятия в Казани творческая инклюзивная студия возобновит с сентября 2019 года. Проект «Инклюзивные творческие каникулы» реализуется с использованием гранта Президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.

Творческая инклюзивная студия «Э-моция» работает в Казани с сентября 2016 года, она объединяет участников с инвалидностью и без старше 18 лет. Победитель Международного фестиваля инклюзивных практик 2018 года в номинации «Лучший творческий инклюзивный коллектив». Инклюзивный спектакль «Алые паруса. Исповедь Ассоль» становился победителем республиканского молодёжного форума «Наш Татарстан», а инклюзивный спектакль «Что я помню о себе» – победителем всероссийского молодежного форума «Таврида-2018», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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