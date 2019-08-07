В Елабуге отложили открытие причала

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Елабуге перенесли дату открытия причала, пишет «Новая Кама».

Причал должен был начать свою работу 2 августа, однако открытие отложили. Причину объяснил глава Елабужского района Геннадий Емельянов, выступая на открытии Спасской ярмарки.

«Мы хотели его открыть, но увидели, что на ярмарку собралось очень много людей. Поэтому у нас не получится задействовать столько автобусов для встречи гостей», — сказал Емельянов. По его словам, причал начнет работать в середине месяца.

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