В Елабуге отложили открытие причала

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Елабуге перенесли дату открытия причала, пишет «Новая Кама».
Причал должен был начать свою работу 2 августа, однако открытие отложили. Причину объяснил глава Елабужского района Геннадий Емельянов, выступая на открытии Спасской ярмарки.
«Мы хотели его открыть, но увидели, что на ярмарку собралось очень много людей. Поэтому у нас не получится задействовать столько автобусов для встречи гостей», — сказал Емельянов. По его словам, причал начнет работать в середине месяца.