Зеленодольские женщины смогут бесплатно пройти осмотр у ведущих онкологов-маммологов Татарстана

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Зеленодольске 13 августа пройдет социальная акция #ЯПРОШЛА — ее организуют в рамках информационной кампании «Образование против новообразований». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Во время акции женщины смогут пройти бесплатный осмотр у ведущих онкологов-маммологов республики, а при необходимости пройти УЗИ в специально оборудованных кабинках.

Акция #ЯПРОШЛА призвана вдохновить женщин заботиться о своем здоровье и регулярно обследоваться. Рак молочной железы стоит на первом месте среди всех онкозаболеваний у женщин, а если вовремя его диагностировать (на I-II стадиях), он в 90 — 95% случаев излечим.

Акция пройдет в спорткомплексе «Авангард». Чтобы попасть на прием, на месте необходимо получить талоны, их будут выдавать с 10.00 до 15.30.

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