Минниханов посетит открытие завода «Ай-Пласт» в Ростовской области и встретится с главой региона

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует принять участие в открытии завода пластиковой тары, который построила в Ростовской области татарстанская компания «Ай-Пласт». Кроме того, в планах Президента РТ – встреча с общиной ростовских татар и подписание с главой области плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между двумя регионами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Завод по выпуску крупногабаритной тары компания «Ай-Пласт» построила в городе Азове. Согласно информации Агентства инвестиционного развития Ростовской области, объем инвестиций в проект составил более 1,2 млрд рублей. Компания будет выпускать пластиковые контейнеры для сбора, хранения и транспортировки различной сельхозпродукции, в том числе фруктов, грибов и ягод. Ожидается, что вместе с Президентом Татарстана в торжественном запуске производства примет участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

После запуска производства запланирована встреча руководителей двух регионов в двухстороннем, а затем и в расширенном форматах, где планируется обсудить новые направления сотрудничества. «После расширенной встречи состоится подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Республикой Татарстан и Ростовской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», – уточнили в пресс-службе.

В график деловой поездки Президента РТ традиционно включена встреча с активистами местной татарской общины, в ходе которой руководитель республики пообщается с соотечественниками в неформальной обстановке.

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