Казанский молочный комбинат отсудил у мэрии Казани право на автостоянку на улице Журналистов

(Казань, 7 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанский молочный комбинат судится с мэрией Казани за право организовать автостоянку на улице Журналистов. Дело в том, что запрашиваемый земельный участок расположен в границах существующей улично-дорожной сети улицы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, не может быть предметом аукциона, если земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования», – говорится в сообщении пресс-службы.

Участок, предназначенный для реализации с аукциона под автостоянку, расположен не на дороге, а на территории зеленой зоны вдоль границ предприятия по улице Журналистов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель генерального директора ООО «Казанский молочный комбинат» Александр Габдрахимов.

«Автостоянку планируется организовать на территории, прилегающей к Казанскому молочному комбинату, с переносом деревьев, которые в настоящее время располагаются в зеленой зоне и попали в границы данного участка», – объяснил он.

В настоящее время парковки у комбината нет, поэтому сотрудники и посетители предприятия сталкиваются со значительными сложностями, добавил Габдрахимов.

Не согласившись с отказом, КМК обратился в Арбитражный суд Татарстана. Там исполком не смог предоставить доказательства в поддержку своей позиции. В результате суд встал на сторону истца.

«Утвержденные проекты планировки территории или проекты межевания территории суду не представлены. Доказательства, подтверждающие, что красная линия, проходящая через спорный земельный участок, обозначает фактически существующую в настоящее время улицу либо автомобильную дорогу, отсутствуют», – констатируется в решении суда.

Управление архитектуры и градостроительства Казани будет обжаловать этот вердикт, подчеркнули в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в начале июля Казанский молочный комбинат открылся после первого этапа модернизации. Общий объем инвестиций на этой стадии составил 1,6 млрд рублей.

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