Вечер арбуза и открытый микрофон: «Культурная среда» добралась до сел Альметьевского района

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Проект «Культурная среда» теперь проходит и в селах Альметьевского района Татарстана. Первые мероприятия в его рамках были организованы 3 августа, сообщает пресс-служба районной администрации.

В минувшую субботу 98 различных событий состоялись в 35 домах культуры и десяти клубах. При этом предполагается, что мероприятия будут проходить в 50 культурно-досуговых учреждениях 36 сельских поселениях района каждую субботу августа.

«Проект направлен на развитие активной культурной среды и привлечение в творческий процесс самих сельчан», – отмечается в сообщении.

Среди проведенных мероприятий были разнообразные мастер-классы, конкурс рисунков, роспись по дереву, чайные фестивали, шоу мыльных пузырей, вечер арбуза и караоке-баттл, а также велопробеги, соревнования по шашкам и шахматам.

Особой популярностью пользовалась площадка «Открытый микрофон», где каждый участник проекта мог проявить свои творческие способности. Всего различные акции посетили 1507 человек.

«Приобщать людей к искусству – это дело хорошее. Очень хорошее дело задумали. Было интересно и атмосферно», – написал позднее один из гостей мероприятия в социальных сетях.

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