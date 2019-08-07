Знание английского и маршрутная стажировка: в Казани стартовало обучение водителей WorldSkills

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Казани стартовало обучение водителей, которые будут возить участников 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Об этом рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

«Программа обучения водительского состава состоит из двух основных частей. Первая – теоретическая, когда мы доводим до водительского состава основную информацию о чемпионате, о гостях, с которыми придется столкнуться, и о маршрутах, по которым придется работать. Вторая – обязательная маршрутная стажировка, которая запланирована для всех водителей в объеме 36 часов», – сообщил Денисов.

По его словам, предполагается, что участников соревнований будут возить 202 автобуса туристического типа и 99 легковых автомобилей. Причем будут задействованы не только казанские водители, но и представители районов республики и других российских регионов.

«Объем транспорта большой. Казань покрыть такой объем туристических автобусов не может, поэтому мы привлекаем автобусы из районов Республики Татарстан и соседних регионов России», – отметил Денисов.

Водители должны иметь трехлетний опыт вождения, соответствующую категорию и пройти проверку на нарушения ПДД в базах МВД и ГИБДД. Для водителей легковых автомобилей также необходимо знание английского языка, которое проверят тестированием, подчеркнул замглавы Дирекции спортивных и социальных проектов.

«На данный момент обучение проходят 110 водителей легковых автомобилей. Общий план по водителям автобусов – 495 человек, из них уже 100 прошли теоретическую стажировку», – заключил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.