Минсвязи РТ: На три дня возможно отключение ТV в двух районах Татарстана

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В связи с проведением профилактических работ 6 – 8 августа возможно отключение ТВ и радиовещания у жителей двух районов, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«6 – 8 августа с 8.00 до 18.00 возможно отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания у жителей Лениногорского и частично Бугульминского районов. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на антенно-фидерных устройствах на радиотелецентре в Лениногорске», — сказано в сообщении.

Сотрудники Минсвязи РТ просят жителей республики отнестись с пониманием к проводимым работам.



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