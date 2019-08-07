Татар-информ

7 августа 2019, 00:37

Спорт

Богатые Сабы примут республиканские соревнования по картингу

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Спорт

Богатые Сабы примут республиканские соревнования по картингу

Турниры будут проходить 9-10 августа на картодроме «Аргамак».

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Богатые Сабы примут республиканские соревнования по картингу, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Турниры будут проходить 9-10 августа на картодроме «Аргамак», все они классифицируются в календаре Российской автомобильной федерации. Для борьбы за победу в поселок городского типа приедут более 200 спортсменов со всего Татарстана и других регионов России.

Так, в Богатых Сабах пройдет 6-й этап 13-го личного чемпионата Республики Татарстан в классах KZ2, «Ротакс Макс», 6-й этап 13-го личного первенства РТ в классах «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс Макс-Юниор», 2-й этап 24-го чемпионата и первенства РТ в классах «Пионер», «Кадет», «Национальный-Ю», «Национальный-А» и 4-й этап 20-го Кубка РТ в классе «Восход».

Ранее Сабинский район уже принимал соревнования по картингу — в Богатых Сабах проходил 4-й этап чемпионата и первенства Уральского и Приволжского федеральных округов.

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