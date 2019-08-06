(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи, сообщает РИА Новости.

«Теперь за отказ пропустить авто скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом грозит штраф до пяти тысяч рублей, ранее размер штрафа не превышал 500 рублей. Кроме того, водителя могут лишить прав на срок от трех месяцев до года», – рассказали в агентстве.

Помимо этого, в УК внесли норму, по которой препятствие работе врачей карается штрафом от четырех до пяти тысяч рублей. Если из-за подобных действий здоровью пациента будет нанесен тяжкий ущерб, виновному грозит два года лишения свободы, а также штраф. Если пациент умрет – четыре года заключения.

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