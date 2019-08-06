В Минобрнауки РФ предложили снизить критерии оценки эффективности вузов

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Минобрнауки России предложили снизить требования к оценке эффективности вузов страны, сообщает «Парламентская газета».

Высшие учебные заведения страны предлагается разделить на две категории: в первую входят вузы, находящиеся на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, во вторую — все остальные. К первой группе будут предъявляться более высокие требования.

Так, если средний балл за ЕГЭ студентов московских и санкт-петербургских вузов будет ниже 67, то учреждение не получает баллы. Для второй категории порог будет составлять 60 баллов.

Также документ ведомства позволяет сократить объем показателей в области научной деятельности. Количество публикаций и цитируемость за последние пять лет предлагается учитывать, основываясь лишь на системе Web of Science, исключая Scopus.

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