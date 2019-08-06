Татар-информ

6 августа 2019, 22:32

Сельское хозяйство

Минсельхоз России сообщил о высоких темпах уборочных работ в стране

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Сельское хозяйство

Минсельхоз России сообщил о высоких темпах уборочных работ в стране

В ведомстве отметили, что темпы работ в 2019 году выше прошлогоднего уровня.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Темпы уборочных работ в стране в текущем году выше уровня 2018 года, сообщает Министерство сельского хозяйства России.

По состоянию на 5 августа текущего года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 17 млн га (36,3% к посевной площади) против 14,2 млн га в прошлом году.

Намолочено 58,1 млн тонн зерна, средняя урожайность – 34,2 ц/га, показатели за аналогичный период прошлого года – 49,3 млн тонн зерна при урожайности 34,6 ц/га.

При этом с начала уборочной кампании 2019 года по стране пшеница обмолочена с 13,3 млн га (47,4% к посевной площади), намолочено 48 млн тонн зерна при урожайности 36,1 ц/га. Ячмень убран с 2,4 млн га (27,2% к посевной площади), собрано 7,7 млн тонн зерна при урожайности 32,2 ц/га.

Как отметили в Минсельхозпроде РТ, в Татарстане темпы уборочных работ в текущем году пока ниже прошлогодних показателей из-за дождливой погоды в конце июля и начале августа.

В республике на 6 августа зерновые и зернобобовые обмолочены со 125,6 тыс. га (8,8% к прогнозу), намолочено 409,3 тыс. тонн зерна при урожайности 32,6 ц/га.

Согласно данным профильного ведомства, на 6 августа текущего года в республике озимая пшеница обмолочена с 61,8 тыс. га (25,3% к прогнозу), намолочено 209,4 тыс. тонн зерна при урожайности 33,9 ц/га; озимая рожь – с 12,2 тыс. га (15,1%), намолочено 34,9 тыс. тонн при урожайности 28,6 ц/га; ячмень – с 36,6 тыс. га (7,6%), намолочено 128 тыс. тонн при урожайности 35 ц/га; горох – с 13,8 тыс. га (22,7%), намолочено 33 тыс. тонн при урожайности 23,9 ц/га.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов назвал прогноз для уборочных работ пока неутешительным из-за прошедших в республике обильных осадков.

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