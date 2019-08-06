Марат Ахметов: За 20 лет численность сельских жителей в РТ снизилась более чем на 100 тыс. человек

(Тюлячинский район, 6 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за последние 20 лет численность сельского населения снизилась более чем на 100 тыс. человек и сейчас составляет всего 900 тыс. Об этом заявил сегодня на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Тюлячинском районе РТ глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Наибольшие потери по населению трудоспособного возраста – более 80 тыс. человек на селе. Это результат процесса урбанизации, который мы не можем остановить. За прошлый год мы потеряли еще 3,5 тыс. человек. Плюсуют только некоторые пригородные районы, в том числе Пестрецы, Лаишево, Высокая Гора, но это не приводит у них к адекватному увеличению занятых в сельской местности, наоборот, численность занятых в сельском хозяйстве снижается», – констатировал глава ведомства.

Марат Ахметов подчеркнул, что Минсельхозпрод республики принимает все возможные меры по повышению деловой активности, задействует различные механизмы господдержки, которые постоянно совершенствуются с учетом предложений муниципалитетов. «Сегодня любая деловая инициатива сельского населения должна быть поддержана, подкреплена муниципальной, республиканской и федеральной поддержкой», – отметил он.

По словам докладчика, ежегодно на поддержку малых форм хозяйствования направляется более 2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Популярными видами поддержки являются строительство мини-ферм, приобретение нетелей и птицы. За пять лет построено свыше 1,8 тыс. мини-ферм, в том числе 241 в этом году, добавил министр.

«Если два десятка лет тому назад животноводством занимался только каждый 15-й фермер, то сейчас их больше половины. Благодаря грантовым программам численность поголовья у фермеров по всем видам скота выросла вдвое, за исключением свиноводства, птицы – почти втрое до 2 млн голов. Денежная выручка от реализации продукции животноводства выросла более чем в три раза, в этом году идем с ростом 28%», – проинформировал Марат Ахметов.

В Татарстане за первое полугодие 2019 года производство валовой сельхозпродукции выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, ее стоимость составила 93,1 млрд рублей, при этом вклад малых форм превышает 45%.

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