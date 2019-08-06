Татар-информ

6 августа 2019, 23:20

Общество

Болгар вошел в топ-5 городов России по числу туристов на жителя

Рекомендуем

Общество

Болгар вошел в топ-5 городов России по числу туристов на жителя

В Болгаре на одного жителя приходится 60 туристов в год.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Болгар занимает 4-е место в рейтинге городов России по числу туристов на жителя. На душу населения в Болгаре приходится 60 путешественников в год, следует из данных исследования портала ТурСтат.

Первое место в рейтинге занимает город Плёс в Ивановской области — на одного жителя там приходится 173 туриста. Второе место — у Суздаля во Владимирской области (162 туриста), третье — у города Кириллов в Вологодской области (78 туристов). Замыкает топ-5 город Мышкин в Ярославской области, где на одного жителя приходится 34 туриста ежегодно.

Для составления рейтинга эксперты анализировали ежегодную туристическую посещаемость городов по отношению к численности населения. При исследовании не учитывались города-курорты.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Тарские татары предложили увековечить имена своих деятелей в ответ на установку памятника Ермаку
Новости дня
23:38
В Минобрнауки РФ предложили снизить критерии оценки эффективности вузов
23:20
Болгар вошел в топ-5 городов России по числу туристов на жителя

В Болгаре на одного жителя приходится 60 туристов в год.

22:54
В России отзывают более шести тысяч автомобилей Audi Q5
22:32
Минсельхоз России сообщил о высоких темпах уборочных работ в стране
22:08
Тарские татары предложили увековечить имена своих деятелей в ответ на установку памятника Ермаку

Новый в Таре памятник завоевателю Сибири стал причиной споров среди татарского населения Омской области.

21:52
Ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки останется без воды

По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

21:18
Профессор КФУ рассказал, когда лучше наблюдать за «падающими звездами»

Ночью с 12 на 13 августа ожидается до 100 метеоров в час.

21:02
Марат Ахметов: За 20 лет численность сельских жителей в РТ снизилась более чем на 100 тыс. человек

В республике за 2018 год численность сельского населения снизилась на 3,5 тыс. человек.

20:48
В домах пяти районов Казани отключат свет из-за ремонта ЛЭП

Электричество начнут отключать в 8 часов утра.

20:34
Минэкологии РТ: «Будет чисто» РТ получила гранты на реализацию двух проектов

В новом сезоне экоактивисты Татарстана расскажут о памятниках природы в четырех районах на YouTube-канале.

20:20
Экс-директор Центрального стадиона о сложности прохода на матч: Надо просто приходить раньше

Павел Никулин высказал свое мнение о проблемах доступа футбольных болельщиков на последнем домашнем матче «Рубина» с ЦСКА.

20:06
На набережной озера Кабан казанцы смогут сдать вторсырье и поучаствовать в викторине об экологии

Мероприятие «КультТорг» состоится 10 августа.

19:50
Глава Минсельхозпрода РТ: Прогноз для уборочных работ пока неутешительный

Из-за высокой влажности почвы сельскохозяйственной технике практически невозможно заехать на поля, отметил Марат Ахметов.

19:36
Дверь «Корпорации монстров», логово нюхля и «Матрица»: В Альметьевске создали 11 стрит-арт объектов

В Нефтеграде завершилась лаборатория уличного искусства «Орнаменты города», которая проходила под руководством художников из арт-группы «Фрукты».

19:20
В Татарстане с апреля по июнь выявили 107 фальшивых купюр

В частности, на территории республики были обнаружены четыре поддельные купюры достоинством в 500 евро и три стодолларовые банкноты.

19:10
Фарид Мухаметшин: Наша задача – удержать людей на селе, создавая им достойные условия для жизни

Глава парламента РТ открыл серию зональных семинаров по вопросам повышения деловой активности сельского населения.

18:52
На «Культурной среде» казанцев научат играть в шахматы и танцевать акробатический рок-н-ролл

Фестиваль пройдет завтра в сквере около театра кукол «Экият».

18:38
Две пьесы казанских авторов вошли в шорт-лист фестиваля «Любимовка»

Отобранные пьесы будут представлены на новой театральной площадке «8/3» в Москве.

18:24
Экологи обнаружили свалку отходов на территории онкодиспансера в Татарстане

По факту организации свалки на территории строящегося медучреждения в Альметьевске возбуждено дело об административном правонарушении.

18:21
В челнинском суде Айрат Насыбуллин оплакивал репутацию и взывал к порядочности правоохранителей

Сегодня в Набережных Челнах суд избрал меру пресечения для руководителя Административно-технической инспекции города.

18:10
Энергетики восстановили энергоснабжение для 67,5 тыс. татарстанцев

В ликвидации последствий грозы и сильного ветра задействовали 429 человек и в 89 единиц техники.

17:54
Налоговики РТ открыли регистрацию участников слушаний по правоприменительной практике

В ходе обсуждения будет затронуто применение специального налогового режима для самозанятых.

17:49
Мамадышский Раскольников: жителя Татарстана обвиняют в убийствах одиноких пожилых женщин

Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться за решетку пожизненно.

17:40
Татарстанские семьи с детьми могут получить ипотечный кредит по ставке 6% годовых

В рамках программы субсидирования ставки по ипотеке кредит под 6% годовых получили уже 15 тыс. российских семей.

17:26
Татарстанских детей и молодежь приглашают к участию в конкурсе театральных афиш

Заявки принимаются до 30 сентября.

События