Болгар вошел в топ-5 городов России по числу туристов на жителя

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Болгар занимает 4-е место в рейтинге городов России по числу туристов на жителя. На душу населения в Болгаре приходится 60 путешественников в год, следует из данных исследования портала ТурСтат.

Первое место в рейтинге занимает город Плёс в Ивановской области — на одного жителя там приходится 173 туриста. Второе место — у Суздаля во Владимирской области (162 туриста), третье — у города Кириллов в Вологодской области (78 туристов). Замыкает топ-5 город Мышкин в Ярославской области, где на одного жителя приходится 34 туриста ежегодно.

Для составления рейтинга эксперты анализировали ежегодную туристическую посещаемость городов по отношению к численности населения. При исследовании не учитывались города-курорты.

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