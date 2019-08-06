Экс-директор Центрального стадиона о сложности прохода на матч: Надо просто приходить раньше

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Бывший директор Центрального стадиона Казани, занимавший эту должность до января нынешнего года, Павел Никулин высказал свое мнение о проблемах доступа футбольных болельщиков на последнем домашнем матче «Рубина» с ЦСКА. Все дело в позднем приходе людей на футбол.

Никулин считает, что в данном случае сошелся ряд факторов, но временной был главным.

«Все наложилось одно на другое, армейские фанаты, строгости досмотра полицией, главное, люди пришли на футбол слишком поздно, перед самым началом игры, отчего и появились проблемы с попаданием на трибуны. Пропускную способность турникетов за минуты не увеличить», — сказал он.

Экс-директор Центрального отметил и хорошую игру «Рубина», быстро привлекшего на трибуны так много зрителей — на первой домашней игре было 11 тыс. человек, на второй — более 20 тыс.

«“Рубин” заиграл по-другому, сам, как болельщик, получил огромное удовольствие от его футбола на двух домашних матчах, плюс шикарная погода. С 2011 года не видел, чтобы стадион так заполнялся, практически аншлаг был на игре с ЦСКА. Народ у нас больше любит именно Центральный стадион. Да и новые правила досмотра по закону 2018 года заметно ужесточились. И это нормально. Мы, например, с сыновьями пришли за 45 минут до игры и нормально зашли, без проблем. Повторюсь, нужно просто раньше приходить на футбол. А клубу делать соответствующие объявления накануне домашних игр, точнее, рекламу бегущей строкой. В целом же, на мой взгляд, организация игры “Рубин” — ЦСКА была хорошей, мне она понравилась, как работа сотрудников стадиона, так и полиции», — отметил Никулин.

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