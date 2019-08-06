Глава Минсельхозпрода РТ: Прогноз для уборочных работ пока неутешительный

(Тюлячинский район, 6 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Прогноз для уборочных работ пока неутешительный, заявил сегодня журналистам на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Тюлячинском районе РТ глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Прошли обильные осадки, прогноз пока не такой благоприятный для уборочных работ. И во второй половине недели ожидаются осадки. Прогноз пока неутешительный. Влагообеспеченность почвы очень высокая», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По словам Марата Ахметова, из-за высокой влажности почвы сельскохозяйственной технике практически невозможно заехать на поля. «Будем ориентироваться на каждый просвет. Если на поле будет возможно заехать технике, то каждый день как можно больше будем осваивать, убирать и убирать, задействовав мощности наших зерносушилок. Хлеб очень востребован, да и цены на него хорошие. А вот доля прошлогодних запасов зерна практически исчерпана. Были уже такие годы, например, 1978-й. Бывало, что и осенью, после заморозков убирали, но качество уже не то. Конечно, не хотелось бы потерять такой огромный урожай. Желательно провести уборочные работы с минимальной потерей и высоким качеством», – заключил глава Минсельхозпрода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Марат Ахметов призвал оперативно задействовать зерносушилки при уборке урожая в дождливую погоду.

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