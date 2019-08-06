Профессор КФУ рассказал, когда лучше наблюдать за «падающими звездами»

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Больше всего «падающих звезд» можно увидеть в первой половине августа, а максимум потока придется на ночь с 12 на 13 августа, рассказал профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета, директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Юрий Нефедьев. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Ночью с 12 на 13 августа ожидается до 100 метеоров в час, лучшим временем для наблюдений станет 2-3 часа ночи. Правда, помешать наблюдению могут близкая к полнолунию Луна и тучи.

«Метеорные потоки — это не только красивое зрелище, они несут важную информацию для ученых. Астрономы Казанского университета изучают метеорные потоки и их генетические связи с родительскими телами — кометами и астероидами, в результате разрушения которых они образовались», — объяснил профессор. По его словам, эти данные помогают прогнозировать, какие тела Солнечной системы в будущем будут разрушаться под воздействием Солнца и солнечного ветра — впоследствии они образуют облака метеорной пыли.

Для изучения у КФУ есть уникальный астрономический комплекс широкоугольного мониторинга небесной сферы с субсекундным временным разрешением Mini-MegaTORTORA. Он автоматически отслеживает и проводит анализ быстропротекающих процессов во Вселенной, фиксируя в том числе и метеорные потоки.

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