На набережной озера Кабан казанцы смогут сдать вторсырье и поучаствовать в викторине об экологии

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В субботу, 10 августа, на набережной озера Кабан пройдет мероприятие «КультТорг», посвященное экологичному образу жизни, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В рамках «КультТорга» можно будет сдать вторсырье. Принимать будут макулатуру, пластиковые бутылки с маркировкой «1», «2», «4», алюминиевые и жестяные банки, пластиковые карты, зубные щетки, втулки от кассовых лент, трубочки, мелкую нерабочую технику, сломанные велосипеды для проекта «Велодобро», пряжу, ткани и зонтики для пошива экосумок, крышечки от пластиковых бутылок. Сбор вторсырья будет работать с 16 до 19 часов.

В 19.00 на площадке мероприятия стартует викторина, которая будет посвящена влиянию производства одежды на окружающую среду. Участники смогут узнать полезную информацию и выиграть экологичные призы.

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