Минэкологии РТ: «Будет чисто» РТ получила гранты на реализацию двух проектов

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Гранты на реализацию сразу двух проектов получила региональная молодежная общественная организация «Будет чисто» РТ по итогам республиканского конкурса среди детских и молодежных общественных объединений РТ в текущем году. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Региональная молодежная общественная организация „Будет чисто“ РТ получила поддержку на реализацию проектов „Юные натуралисты РТ“ и „Галопом по районам 2.0“. Конкурс ежегодно проводится Министерством по делам молодежи РТ», — сказано в сообщении.

Проект «Галопом по районам» реализуется с декабря 2018 года. Автором travel-шоу в республике является команда «Экоблоггинг» молодежного экологического движения «Будет чисто». В первом сезоне ведущие ознакомили зрителей YouTube-канала с достопримечательностями и памятниками природы Зеленодольского, Тетюшского районов и городов Арск, Буинск, Набережные Челны. В настоящее время экологи-активисты получили поддержку на выпуск второго сезона шоу. Совсем скоро будут выбраны четыре района, о которых они расскажут в новом сезоне.

В рамках проекта «Юные натуралисты РТ» пройдут образовательные мероприятия среди участников кружков юных исследователей природы. По итогам проекта будет издан журнал «Юный натуралист», куда войдут работы финалистов и участников конкурсов, познавательная информация о природе республики.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.