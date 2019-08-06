(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Татарстанские семьи с детьми могут получить ипотечный кредит по ставке 6% годовых, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В рамках программы субсидирования ставки по ипотеке кредит под 6% годовых получили уже 15 тыс. российских семей.

На заседании Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы 28 ноября 2017 года приняли решение о разработке нормативных правовых актов. Они направлены на субсидирование с 1 января прошлого года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений либо на рефинансирование ранее выданных займов до уровня 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 января 2022 года. При этом субсидирование осуществляется только при условии приобретения жилья на первичном рынке. Его сроки для семей, в которых родился второй ребенок, составляют три года, для семей, в которых родился третий ребенок, — пять лет.

Для совершенствования отдельных условий программы субсидирования было принято постановление. Оно предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых на весь срок займа по ипотечным кредитам, предоставленным гражданам РФ при рождении у них с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 году второго ребенка и (или) последующих детей. Кроме того, для жителей Дальневосточного федерального округа при тех же условиях процентная ставка будет субсидироваться до уровня 5% годовых.

В программу субсидирования могут включить кредиты, которые ранее были рефинансированы — это позволит многим семьям воспользоваться помощью от государства.

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