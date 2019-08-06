Энергетики восстановили энергоснабжение для 67,5 тыс. татарстанцев

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане восстановили электроснабжение после грозы, оставившей 5 августа 67,5 тыс. человек по всей республике без света, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Сетевой компании».

«Последствия непогоды ощутили на себе жители по всей территории республики. В зону отключения попало 67 тыс. 488 человек, 84 социально значимых объекта. По окончании суток (05.08.2019) электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме», — пояснили в компании.

В аварийно-восстановительных бригадах работали 429 человек и 89 единиц техники. Сейчас энергетики продолжают следить за сообщениями метеорологов в течение грозового сезона и просят жителей быть осторожными вблизи энергообъектов.

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