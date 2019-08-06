Две пьесы казанских авторов вошли в шорт-лист фестиваля «Любимовка»

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Две пьесы казанских авторов вошли в шорт-лист юбилейного, тридцатого по счету фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Об этом сообщают организаторы форума.

Всего ридеры отобрали 26 произведений из 756, присланных на конкурс драматургами из 19 стран. Среди лучших оказались пьесы «Мне тяжело об этом говорить...» Эндже Гиззатовой и «Базариада» Булата Минкина. Среди ридеров в этом году были Александр Вартанов, Нияз Игламов, Олег Липовецкий, Павел Руднев, Мария Сизова и другие известные театральные деятели России.

«Из года в год уровень присылаемых на “Любимовку“ пьес растет, и все сложнее уместить в шорт-лист все важные, талантливые и интересные тексты. <…> в итоге, мне кажется, нам с коллегами удалось достигнуть баланса, представив главные тенденции драматургической повестки и в то же время отметив яркие индивидуальности», – отметил один из ридеров – драматург, режиссер, ректор Школы удмуртской драматургии, создатель Центра современной драматургии и режиссуры в Ижевске Павел Зорин.

Отобранные пьесы будут представлены с 31 августа по 7 сентября в форме режиссерских читок в новом театральном пространстве «8/3» в Москве. Именно таким образом состоится открытие площадки, которая в дальнейшем станет домом для Союза независимых театров и одной из сцен Театра.doc.

Вскоре будет объявлен список особо отмеченных работ, внеконкурсная, образовательная и fringe программа, отмечают организаторы театрального фестиваля.

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