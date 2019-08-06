(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане появился первый муляж автомобиля ДПС, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, одной из мер по сокращению аварий на дорогах республики стала установка муляжей патрульных автомобилей. Первый такой муляж, выполненный из металлического профиля, поставили на 30-м километре трассы Казань – Ульяновск.

«К сожалению, водители у нас привыкли к тому, что, если есть в зоне видимости патрульный автомобиль или инспектор, только тогда они соблюдают правила дорожного движения. Поэтому Госавтоинспекцией МВД по РТ принято решение устанавливать подобные муляжи», – рассказали в дорожной полиции.

В ГИБДД отметили, что подобные методы давно зарекомендовали себя во многих регионах России. Муляжи призваны повысить бдительность автовладельцев и заставить их соблюдать скоростной режим.

«Издалека его почти невозможно отличить от настоящего патрульного авто. Расположение муляжа будет меняться, чтобы водители не успели к нему привыкнуть», – отметили в ГИБДД Татарстана.

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