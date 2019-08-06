В челнинском суде Айрат Насыбуллин оплакивал репутацию и взывал к порядочности правоохранителей

(Набережные Челны, 6 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Набережных Челнах суд избрал меру пресечения для руководителя Административно-технической инспекции города Айрата Насыбуллина. На процессе задержанный оплакивал свою репутацию, вспоминал о достижениях и взывал к порядочности правоохранителей.

Основную массу ожидающих перед судебным залом составляли представители СМИ. Журналисты привыкли видеть представителя исполкома в роли спикера на пресс-конференциях и во время экологических акций, поэтому не сразу узнали Насыбуллина, когда его провели по коридору суда в наручниках, а затем поместили за решетку.

В начале заседания адвокат задержанного Ренат Шарипов попросил судью удалить из зала журналистов. По его словам, Айрат Насыбуллин обладает определенным весом в Челнах и за их пределами, и ему не хотелось бы, чтобы коллеги и знакомые видели его за решеткой.

Несмотря на возражение защиты, судья Мансур Саитгареев оставил представителей СМИ в зале. Правда, предварительно уточнил у следователя Азата Амирханова — нужно ли прессу знакомить с материалами дела. Тот не возражал.

По версии следствия, весной руководитель АТИ Айрат Насыбуллин узнал, что ООО «РС» нарушило правила обращения с отходами. В то же время руководитель АТИ знал, что у «РС» есть долг в 2 миллиона рублей перед фирмой «ТехТранс», директором которой является его зять. Насыбуллин предложил «РС» выплатить долг фирме зятя, а взамен предложил за установленное им нарушение составить протокол в отношении должностного лица, а не юридического. При таком подходе размер штрафа кратно снижался — с 500 тысяч до 20 тысяч рублей.

После того, как сделка прошла, один из руководителей компании «РС» Евгений Зильбер написал заявление в полицию. Свои обвинения потерпевший подтвердил на очной ставке. В деле также имеются аудио и видеозаписи, сделанные в служебном кабинете Насыбуллина.

Следователь попросил суд избрать для Насыбуллина домашний арест в качестве меры пресечения, сославшись на состояние его здоровья. Защитник попытался смягчить условия, напомнив суду, что супруга его клиента находится на лечении.

«Мой подзащитный пять дней провел в СИЗО, несмотря на целый букет хронических заболеваний. Между тем, нет никаких предпосылок для того, чтобы утверждать, что он будет чинить какие-то препятствия для следствия. Он не судим, до последнего времени имел безупречную деловую репутацию. Почти 40 лет отработал на благо города», — заявил Ренат Шарипов.

Сам Насыбуллин вспомнил в суде, как создавал экологическую службу города, стал автором идеи появления экологической милиции и фонда с таким же профилем, строил «по кирпичику» Закамское Управление Минэкологии РТ. По словам задержанного, он находится в смятении, поскольку его репутации нанесен сокрушительный удар, а она ему «не безразлична».

«Я запутался — ничего не понимаю. Хотя это моя работа — определять меру административного наказания. Далеко не каждая организация в состоянии заплатить 200 - 500 тысяч рублей. Если у организации есть ответственное лицо, мы, как правило, идем навстречу и снижаем требование до 20 - 30 тысяч рублей. Да и не АТИ накладывает штраф – этим занимается Административная комиссия, наши инспектора только составляют протокол. Я взываю к вашей порядочности и прошу объективно оценить ситуацию», – обратился к суду Айрат Насыбуллин.

В итоге обвиняемого отправили на два месяца под домашний арест, при этом суд разрешил ему прогулки — дважды в день.

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