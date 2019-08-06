Налоговики РТ открыли регистрацию участников слушаний по правоприменительной практике

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). До 1 сентября открыта регистрация для участия в организуемых налоговиками Татарстана публичных слушаниях по обсуждению результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований.

УФНС России по Татарстану организует подобные обсуждения ежеквартально. «Очередные публичные слушания запланированы на 12 сентября 2019 года», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Мероприятие начнется в 10 часов. Оно пройдет по адресу: Казань, ул. Четаева, д. 18а (заезд с улицы Чистопольская, 8-е учебное здание КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева).

В ходе обсуждения будут затронуты такие вопросы, как итоги перехода сферы услуг на онлайн-кассы с 1 июля 2019 года и применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», предназначенного для самозанятых граждан.

Предварительная регистрация участников публичных обсуждений обязательна. Контактное лицо, ответственное за взаимодействие, координацию и организационное обеспечение проведения обсуждения, – начальник отдела работы с налогоплательщиками Гульфия Каюмова, телефон: 8 (843) 235-13-70. Вопросы по предлагаемой тематике и форму для регистрации можно направить до 1 сентября на электронную почту: g.kayumova.r1600@nalog.ru.

Ответы на вопросы, полученные в ходе подготовки мероприятия, будут даны в обобщенном виде при его проведении, уточнили в отделе работы с налогоплательщиками УФНС по РТ.

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