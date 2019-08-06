В Нижнекамске рухнул тент передвижного зоопарка «Черепаха»

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске рухнул тент небольшого зоопарка «Черепаха». Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По их словам, в результате обрушения животные разбежались и расползлись по сторонам, однако были пойманы работниками зоопарка.

«Видел, что тент сдулся. Повсюду разбросаны пустые клетки, жалко зверюшек», – написал один из очевидцев в соцсети.

Отметим, что зоопарк планировал пробыть в Нижнекамске до 13 августа. В зверинце содержались мартышки, еноты, павлины, рептилии и другие представители животного мира.

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