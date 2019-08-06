Экологи обнаружили свалку отходов на территории онкодиспансера в Татарстане

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Свалку строительных отходов обнаружили экологи на территории строящегося корпуса онкологического диспансера в Альметьевске. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды выявили экологи на территории строящегося корпуса онкологического диспансера в Альметьевске. Металлический бункер, установленный подрядчиками для сбора строительных отходов, был переполнен, а лом металла, отходы пенопласта, цемента, пленки, стекловолокна и пластмассовые тары размещались на почве», — сказано в сообщении.

Экологам удалось выяснить, что к образованию свалки причастны четыре организации, осуществляющие строительные работы на объекте. По факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Стоит отметить, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 до 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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