Минниханов досрочно освободил от обязанностей двух членов Центризбиркома Татарстана

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от исполнения обязанностей членов Центральной избирательной комиссии РТ Рияза Минзарипова и Виталия Смирнова. Указ руководителя республики опубликован на портале правовой информации Татарстана.

Одновременно Рустам Минниханов подписал распоряжение о приеме предложений по кандидатам для назначения новых членов Центризбиркома Татарстана.

«В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов Центральной избирательной комиссии РТ <…> осуществляется прием предложений по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии РТ с правом решающего голоса на два вакантных места», – говорится в распоряжении Президента РТ.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в ЦИК Татарстана, Рияз Минзарипов и Виталий Смирнов сами написали заявления о досрочном прекращении обязанностей. «Оба члена ЦИК РТ с правом решающего голоса написали заявления об освобождении от обязанностей, кроме того, Виталий Смирнов возглавил список от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на выборах в Госсовет РТ VI созыва. Ранее полномочия Минзарипова и Смирнова были приостановлены», – пояснили в Центризбиркоме РТ.

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