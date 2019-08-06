На «Культурной среде» казанцев научат играть в шахматы и танцевать акробатический рок-н-ролл

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Завтра, 7 августа, в сквере около театра кукол «Экият» пройдет очередной фестиваль «Культурная среда». Мероприятие начнется в 17 часов, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Перед казанцами выступят акробаты-танцоры, которые проведут мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу. Гостей фестиваля научат живописи и аппликации, а также игре в шахматы. Кроме того, опытные шахматисты смогут попробовать себя в игре сразу на нескольких досках. Также в программу фестиваля включена блиц-игра в шашки.

На одной из площадок «Культурной среды» пройдет концерт. На сцене выступят Равиль Харисов, Резида Шарафиева, дуэт «Фарида-Алсу», Сирина Зайнутдинова, Алсу Валиуллина и Алмаз Хасанов.

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